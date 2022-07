Європейські гранди продовжують оновлювати комплекти свого екіпірування напередодні старту розіграшу сезону-2022/23.

Так, новий комплект виїзної форми представив Мілан.

Футболка виконана у білому кольорі із червоно-чорними вставками.

