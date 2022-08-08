Нова угода з 21-річним футболістом розрахована до літа 2025 року.
Фабіано Парізі, ФК Емполі
08 серпня 2022, 17:19
Захисник Емполі Фабіано Парізі поставив свій підпис під новим контрактом із клубом. Про це повідомляє прес-служба "синіх".
Нова угода з 21-річним футболістом розрахована до літа 2025 року.
Минулого сезону Парізі провів 25 матчів, у яких відзначився однією гольовою передачею. Також він уже встиг провести один матч у новій кампанії у Кубку Італії.
Раніше повідомлялося, що Емполі підписав нападника Аталанти.