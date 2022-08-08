Італія

Нова угода з 21-річним футболістом розрахована до літа 2025 року.

Захисник Емполі Фабіано Парізі поставив свій підпис під новим контрактом із клубом. Про це повідомляє прес-служба "синіх".

Нова угода з 21-річним футболістом розрахована до літа 2025 року.

Минулого сезону Парізі провів 25 матчів, у яких відзначився однією гольовою передачею. Також він уже встиг провести один матч у новій кампанії у Кубку Італії.

Раніше повідомлялося, що Емполі підписав нападника Аталанти.