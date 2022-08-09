Італія

Любити росію легше закордоном.

Римський Лаціо оголосив про підписання екс-голкіпера Спеції Івана Проведеля. Він став уже другим голкіпером, якого підписали "орли" цього літа — раніше римський клуб підсилився Луішем Машиміану

Втім, у випадку з італійцем футбольні якості відійшли на другий план. Колишній партнер Віктора Коваленко вважає себе наполовину росіянином (його батько — італієць, а мама — росіянка), є великим шанувальником Льва Яшина і прихильником російського диктатора володимира путіна.

За кілька днів до початку повномасштабної війни Проведель називав лідера держави терористи "сильною особистістю", а також висловлював бажання грати за збірну росії. У його профілі в Інстаграмі навіть на шостий місяць відвертого терору росії проти українського народу видніється російський триколор.



