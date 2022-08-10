Італія

Нідерландський півзахисник перебрався до Італії.

Тоні Тріндаде де Вільєна після початку повномасштабної війни між Україною та Росією пішов із Краснодара в Еспаньйол.

Проте в іспанському клубі півзахисник не затримався. Як повідомляє офіційний сайт Салернітани, Вільєна перейшов до їхньої команди на правах оренди.

На рахунку Вільєни 17 матчів у минулому сезоні за команду з Барселони, де він грав на правах оренди. Він забив один гол.

Нагадаємо, що Салернітана веде багато роботи для підсилення складу - клуб також цікавиться можливістю трансфера нападника Вільярреала.