Нідерландський півзахисник перебрався до Італії.
Тоні Вільєна, фото getty images
10 серпня 2022, 21:54
Тоні Тріндаде де Вільєна після початку повномасштабної війни між Україною та Росією пішов із Краснодара в Еспаньйол.
Проте в іспанському клубі півзахисник не затримався. Як повідомляє офіційний сайт Салернітани, Вільєна перейшов до їхньої команди на правах оренди.
На рахунку Вільєни 17 матчів у минулому сезоні за команду з Барселони, де він грав на правах оренди. Він забив один гол.
Нагадаємо, що Салернітана веде багато роботи для підсилення складу - клуб також цікавиться можливістю трансфера нападника Вільярреала.