Воротар із українським корінням змінив клубну прописку.
Микита Контіні-Барановський, ФК Сампдорія
11 серпня 2022, 16:36
Сампдорія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з воротарем Наполі Микитою Контіні-Барановським.
Орендна угода з 26-річним голкіпером з українським корінням розрахована до літа 2023 року.
Нагадаємо, Контіні народився у Черкасах – його мати українка, а батько – італієць.
Минулого сезону Микита провів 21 матч в італійській Серії В за Кротоне. На його рахунку вісім матчів на нуль.
Раніше повідомлялося, що Наполі підписав контракт із Сірігу.