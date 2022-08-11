Італія

Воротар із українським корінням змінив клубну прописку.

Сампдорія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з воротарем Наполі Микитою Контіні-Барановським.

Орендна угода з 26-річним голкіпером з українським корінням розрахована до літа 2023 року.

Нагадаємо, Контіні народився у Черкасах – його мати українка, а батько – італієць.

Минулого сезону Микита провів 21 матч в італійській Серії В за Кротоне. На його рахунку вісім матчів на нуль.

Раніше повідомлялося, що Наполі підписав контракт із Сірігу.