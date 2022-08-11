Італія

"Неаполітанці" підписали чинного чемпіона Європи.

Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з чинним чемпіоном Європи Сальваторе Сірігу.

Деталі угоди з 35-річним італійцем не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, контракт розрахований на один рік з можливістю продовження ще на один сезон.

Він дістався "неаполітанцям" безкоштовно, оскільки залишив Дженоа на правах вільного агента.

Минулого сезону Сірігу провів 36 поєдинків, у яких пропустив 59 м'ячів та 10 разів зіграв на нуль.