Італія

Сербський захисник продовжуватиме виступати за "фіалок".

Захисник Фіорентини Нікола Міленкович привернув увагу багатьох серйозних клубів у літнє трансферне вікно.

Зацікавленим потрібно шукати інші варіанти. Як повідомляє офіційний сайт "фіалок", футболіст продовжив контракт із клубом до літа 2027 року.

Сербський захисник у минулому сезоні зіграв 38 матчів, забивши три голи. Повідомлялось, що гравець отримував близько 2,2 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, що Нікола Міленкович входить до списку інтересів лондонського Челсі, який вкрай потребує нового центрального захисника.