Італія

27-річний форвард приєднався до амбітного новачка Серії А.

Нападник Наполі Андреа Петан'я поставив свій підпис під контрактом із Монцею. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Орендна угода з 27-річним італійцем розрахована до літа 2023 року. При цьому Монца матиме право обов'язкового викупу футболіста за умови, щоб клуб збереже прописку в елітному дивізіоні Італії.

Оренда коштувала клубу 2,5 мільйона євро, а викуп коштуватиме 10 млн євро, а ще 1,5 млн євро можуть бути виплачені як бонуси.

Минулого сезону Петанья провів 32 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що вже завтра, 13 серпня, Монца проведе дебютний матч в італійській Серії А. Суперником буде Торіно. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.