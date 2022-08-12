27-річний форвард приєднався до амбітного новачка Серії А.
Андреа Петан'я, ФК Монца
12 серпня 2022, 16:51
Нападник Наполі Андреа Петан'я поставив свій підпис під контрактом із Монцею. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Орендна угода з 27-річним італійцем розрахована до літа 2023 року. При цьому Монца матиме право обов'язкового викупу футболіста за умови, щоб клуб збереже прописку в елітному дивізіоні Італії.
Оренда коштувала клубу 2,5 мільйона євро, а викуп коштуватиме 10 млн євро, а ще 1,5 млн євро можуть бути виплачені як бонуси.
Минулого сезону Петанья провів 32 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять результативних передач.
Нагадаємо, що вже завтра, 13 серпня, Монца проведе дебютний матч в італійській Серії А. Суперником буде Торіно. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.