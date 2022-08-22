Італія

Незрозумілим тоді стає сенс передачі гравця іншому клубу.

Французький центральний захисник Самуель Умтіті вже давно мав змиритись із неприємним фактом своєї непотрібності в складі каталонської Барселони, однак знайти собі нове місце роботи для 28-річного виконавця виявилось ще тією за складністю задачею.

Лише під час поточної трансферної кампанії гравець примудрився провалити медогляд у складі французького Ренна, тоді як інтерес грецького Олімпіакоса залишився лише на папері.

Із куди більш предметною позицією в переговорах виступив італійський Лечче, який тільки-но встиг пробитись до Серії A.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "вовки" наразі є дуже близькими до того, аби все ж таки оформити перехід статусного виконавця до свого розташування на правах орендної угоди.

Стане це можливим завдяки не до кінця зрозумілому бажанні Барселони за будь-яку ціну виставити Умтіті за межі власної тренувальної бази — каталонці зголосились виплачувати в повному обсязі зарплатню гравцю, який навіть не гратиме за них під час цього року.

У минулому сезоні Самуель відіграв лише один матч.