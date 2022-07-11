Франция

Перехід центрбека у французький клуб зірвався.

Барселона дала ясно зрозуміти центрбеку Самюелю Умтіті, щоб той влітку шукав собі новий клуб.

Футболіст був близький до того, щоб продовжити кар'єру на батьківщині. Його готов був підписати Ренн. Про це повідомляє Diario Sport.

Тренер Брюно Женезьо запросив футболіста в клуб, але той не зміг пройти медогляд, через що перехід зірвався.

Керівники Барселони були засмучені цим фактом. Щоб розірвати контракт з футболістом, йому необхідно сплатити зарплату за чотири роки, адже контракт розрахований до літа 2026.

Нагадаємо, що захисник приєднався до Барселони за 25 мільйонів євро у 2016 році. Його зарплата становить приблизно 18-20 мільйонів євро на рік.