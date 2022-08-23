Італія

Українець відзначився за Аталанту у матчі проти Мілана.

Авторитетний портал SofaScore опублікував символічну збірну за підсумками другого туру італійської Серії А.

До її складу потрапив український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський, який у матчі проти Мілана (1:1) вийшов у стартовому складі та відзначився результативним ударом у ворота "росонері".

Портал оцінив дії українського хавбека у 7,9 балів. Найкращим минулого вікенду був Пйотр Зелінські — 9,1 бала.

Раніше повідомлялося, що Маліновський отримав найкращу оцінку в Аталанті за матч проти Мілана.