Українець відзначився за Аталанту у матчі проти Мілана.
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ (ЗЛІВА), GETTY IMAGES
23 серпня 2022, 23:45
Авторитетний портал SofaScore опублікував символічну збірну за підсумками другого туру італійської Серії А.
До її складу потрапив український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський, який у матчі проти Мілана (1:1) вийшов у стартовому складі та відзначився результативним ударом у ворота "росонері".
Портал оцінив дії українського хавбека у 7,9 балів. Найкращим минулого вікенду був Пйотр Зелінські — 9,1 бала.
Раніше повідомлялося, що Маліновський отримав найкращу оцінку в Аталанті за матч проти Мілана.