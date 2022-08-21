Італія

Незважаючи на всі чутки навколо можливого трансферу, українець розписався у воротах "росонері" за Аталанту.

Наразі відбувається поєдинок другого туру італійської Серії А, в якому Аталанта на своєму полі приймає Мілан.

Рахунок у матчі було відкрито на 29 хвилині матчу, коли український півзахисник Руслан Маліновський, який за чутками ЗМІ може покинути команду цього літа, розписався у воротах "россонері".

Мехле покотив м'яч на Маліновського, а той з лінії штрафного майданчика пробив точно у ворота Меньяна.

Для 29-річного українця це друга результативна дія у двох матчах. Раніше він віддав гольову передачу.

Нагадаємо, на Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Аталанта – Мілан.