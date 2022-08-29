Німеччина

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4-ий тур чемпіонату Німеччини подарував нам дебютний гол Антоні Модеста за Боруссію, дуже дивний поєдинок у Мюнхені та багато-багато іншого. Про це сьогодні і поговоримо.

Усі результати 4-го туру Бундесліги

Дортмунд реабілітувався за поразку від Вердера

Боруссія вдало з'їздила до столиці.

Крістенсен — Кенні, Кемпф (Зельке, 80), Дардаї, Платтенхардт — Боетіюс (Йоветич, 55), Тузар, Сердар (Боатенг, 74) — Лукебакіо (Ріхтер, 74), Канга, Еджуке

Кобель — М. Вольф (Меньє, 67), Хуммельс, Шлоттербек, Геррейру (Азар, 86) — Беллінгем, Озджан — Адейємі (Байно-Гіттенс, 61), Ройс, Брандт — Модест (Зюле, 86)

Берлінський Олімпіаштадіон донедавна був справжнім могильником для "джмелів". Після перемоги з рахунком 4:0 у травні 2014 року, коли Роберт Левандовські вперше у кар'єрі забив зі штрафного, Дортмунд майже п'ять років не міг перемогти на головній арені країни (у чемпіонаті, у кубку все було інакше).

Далі були три вікторії поспіль (особливо виділяються 3:2 з голом Марко Ройса на останніх хвилинах у 2019-ому та 5:2 із "каре" Ерлінга Голанда у 2020-му), але минулого сезону знову очікувало розчарування — поразка 2:3, котра фактично ще тоді знищила шанси колективу Марко Розе на титул.

Враховуючи це, виїзд до Герти вболівальники "джмелів" очікували з напругою. Проте Боруссія зіграла чудовий матч. Рахунок 1:0 взагалі не відображає хід гри. Гості створили моментів мінімум на 3/4 м'ячі.

Після провалу проти Вердера Боруссія нарешті виглядала такою, якою її хочуть бачити — легкою, веселою, бадьорою та видовищною. До того ж демонструвала неймовірний запал та бажання вигризти перемогу. Напевно у цьому є заслуга Едіна Терзіча та його тренерського штабу, котрі зуміли правильно налаштувати хлопців. Втім, поки це не тенденція, тож не будемо видавати аж надто багато компліментів.

Ще одним підтвердженням чудової атмосфери у роздягальні — реакція футболістів на гол та святкування після финального свистка. Та й Антоні Модест після дебютного взяття воріт та фірмового святкування спершу побіг подякувати Терзічу, що теж є показовим моментом.

Цікаво, що цей "голясо" створила екс-зв'язка з Кельну — Саліх Озджан та власне Модест. Сюди можна з натяжкою додати ще й Маріуса Вольфа, котрий встиг нещодавно побігати за "козликів" у оренді з Дортмунда.

Турецький півзахисник, котрий є максимально адаптованим до стилістики гри французького бомбардира, взагалі дебютував у чорно-жовтій футболці і зіграв доволі вдало. Виконав солідний обсяг обороних дій, а також одного разу перевірив на міцність поперечину.

Герта виглядала помітно слабіше за суперника, але її контратаки були доволі небезпечними. Коли Боруссія традиційно дозволяла ловити себе у перехідних фазах берлінці раз за разом екзаменували на швидкість реакції Грегора Кобеля (один момент Стевана Йоветіча із каркасом чого вартий), котрий провів черговий бездоганний матч та не дозволив господарям якось повпливати на підсумковий результат.

Не гірше виглядав і його колега Олівер Крістенсен. Якби на датський голкіпер (5 сейвів), то справа могла б завершитися розгромом.

Словом, чудова за якістю перемога Боруссії Дортмунд, яка додає оптимізму вболівальникам. Попереду Гоффенгайм.

Yann Sommer — The Wall

Дуже дивний матч відбувся у Мюнхені. І не лише через фантастичного Зоммера.

Нойєр — Павар, Упамекано, Люка Ернандес, Девіс — Кімміх, Забітцер (Мусіала, 68) — Коман, Мюллер, Сане (Де Лігт, 85) — Мане (Гнабрі, 67)

Зоммер — Скаллі, Ітакура, Елведі, Нетц — Крамер, Коне (Янчке, 85) — Гофманн (Геррманн, 85), Нойхаус (Фрідріх, 77), Плеа (Х. Вольф, 52) — Тюрам

Боруссія приїхала на Альянц Арену з метою вперше в сезоні відібрати очки в Баварії. І їй це вдалося, хоча за якістю гри Гладбах провів чи не найгірший матч проти "ротен" за останній час.

По-перше, якість пресингу викликала великі питання до команди — 147 PPDA у першій половині зустрічі (56 у другій), що є аномально низьким показником та додає ще більшої ваги подвигам голкіпера "жеребців"! По-друге, не менш аномальний показник Яна Зоммера за кількістю сейвів — 19, що є абсолютним рекордом у топ-5 ліг з моменту, коли почали вести подібну статистику!

Думаємо, тепер ви ще краще розумієте, що Баварія витворяла із суперником. Моменти створювались жахливо регулярно, ще два голи "ротен" авторства Садіо Мане були скасовані арбітром через офсайд (це вже певна традиція).

Усі польові гравці Мюнхена (за виключенням Упамекано та Ернандеса), навіть центрбек Маттейс де Лігт, нанесли хоча б по одному удару. Але залетіло у самому ендшпілі лише від Лероя Сане з його сьомої або восьмої спроби, коли Зоммер не бачив м'яч та не мав шансів врятувати команду.

Що до самої Боруссії — лише два дійсно небезпечних моменти, один з яких впевнено взяв Мануель Ноєр. Свій гол "жеребці" забили завдяки грубій помилці Дайота Упамекано та блискучою грою на просторі Маркуса Тюрама.

Менхенгладбах продовжує бути справжнім криптонітом для баварців. В останніх десяти матчах в усіх турнірах "Зірка Півдня" здобула лише три перемоги при п'яти поразках.

Ще один висновок по зустрічі. В Баварії настільки здавали нерви через безсилля, що вони починали відверто хамити арбітру та вступати із ним у словесні перепалки.

Неділя порадувала нас цікавими протистояннями

Кельн минулого четверга пройшов МОЛ Фехервар, здолавши угорців 3:0 після поразки 1:2 у першому матчі на домашньому Рейн-Енергі. А ось зі Штутгартом колектив Штеффена Баумгарта дещо відскочив.

"Шваби" провели дуже впевнену п'ятнадцятихвилинку на старті, коли "козлики" не могли навіть перетнути центр поля, а потім ситуативно створювали непогані моменти. В одного лише Сіласа було п'ять пострілів, три з яких було нанесено з меж штрафного майданчика суперника.

Ще й два гравці Кельна вже у першому таймі отримали пошкодження. Якщо Матіас Олесен змушений був поступитися місцем на полі Ондрею Дуді, то ось центрбек Юліан Шабо залишився у грі, але місцевим лікарям доводилося щоразу латати йому розсічену голову, з якої прямо на пов'язку сочилась кров.

Перший дійсно небезпечний момент команда Баумгарта стався майже перед перервою, коли після підготовленного на тренуваннях розіграшу штрафного Йонас Гектор махнув повз м'яч, а видалення в стані Штутгарта у другому таймі також не допомогло принципово змінити пропорцію сил. До речі, видалень то було два, бо головний тренер "швабів" Пеллегріно Матараццо також відправився на трибуни, з яких намагався давати вказівки асистентам через мобільний зв'язок. Не допомогло.

Тож нульова нічия у Рейні.

А ось у Бремені особливо не церемонилися одне з одним. Айнтрахт здобув першу перемогу у чемпіонаті, здолавши Вердер у яскравому матчі.

Поєдинки "музикантів" та "орлів" вміють дарувати видовище. Додатково варто відзначити дебютний гол Маріо Гетце за діючого володаря Ліги Європи.

Коротко про інші матчі туру:

- Після чотирьох турів Бундесліги лишилася лише одна команда, яка не здобула жодного пункту. Бохум програв черговий матч, на цей раз Фрайбургу (0:1). Команди декілька разів пробили у каркас воріт один одного, але команда Крістіана Штрайха взагалі мала оформлювати розгром. "Грифи" набили якийсь космічний показник xG (7,25 проти 1,66), завдали 28 ударів (12 у площину). Єдиний ж гол записав на свій рахунок Вінченцо Гріфо, який не реалізував пенальті, але з третьої спроби таки зумів переграти Мануеля Ріманна на добиванні.

- Гоффенгайм завдав трохи менше ударів, ніж Фрайбург (23), але також мінімально переміг Аугсбург (1:0). Автором взяття воріт став Денніс Гайгер, а ще один блискучий момент запоров Мунас Даббур.

- Баєр нарешті взяв перші залікові бали у чемпіонаті! Команда Херардо Сеоане розібралася із Майнцом (3:0). "Карнавальники" можливо й не награли на подібний розгром, але "фармацевти" блискуче зловили їх у перехідних фазах на швидкості у своєму фірмовому стилі. Тож захисники колективу Бо Свенссона мають плідно попрацювати за підсумками цієї зустрічі. Що цікаво, Леверкузен ще й догравав матч в девятьох після видалень П'єро Гінкап'є та Мітчелла Баккера.

- Лейпциг зберіг свої ворота "сухими" у матчі проти Вольфсбурга (2:0). "Вовки" не зуміли створити адекватний супротив саксонцям, не допомогла навіть зміна воротаря, бо замість травмованого Петра Гулачі у рамці стояв Яніс Блазвіх, котрий одного разу відверто врятував після неприємного удару із рикошетом Йосипа Брекало. Був ще й неточний удар Макса Крузе, але господарі були помітно гострішими (3,54 проти 0,64 за xg), що й вилилося у комфортну перемогу. Героєм став Крістофер Нкунку, котрий спершу реалізував пенальті, а після передачі від Тімо Вернера на останніх хвилинах оформив дубль. Перша перемога банди Доменіко Тедеско.

- Уніон розніс Шальке у тріски на його ж полі (6:1). "Залізні" виконали невеличкий оверперформанс, але перемогу над "кнаппен" здобули, що називається, на класі.

Цікаві факти

- Фрайбург стартував у Бундеслізі найкраще в своїй історії — 9 очків після 4 турів.

- Голкіпер Бохума Мануель Ріманн встановив персональний рекорд за кількістю сейвів у одному матчі Бундесліги — 11.

- Крістофер Нкунку забив 17 голів у Бундеслізі у календарному 2022 році — більше, ніж будь-хто в чемпіонаті Німеччини.

- Вольфсбург не може перемогти Лейпциг в восьми останніх виїзних зустрічах.

- Розгромна перемога Баєра над Майнцем стала найбільшою для Леверкузена з січня 2020 року.

- Майнц вперше з березня 2020 року пропустив три голи у першому таймі домашнього матчу.

- Денніс Гайгер (Гоффенгайм) забив свій перший гол у Бундеслізі з грудня 2021 року.

- Макс Педерсен провів 50-ий поєдинок за Аугсбург у чемпіонаті.

- Антоні Модест забив вісім голів та віддав один ассист у 11 матчах Бундесліги проти Герти у складах Кельна та Дортмунда.

- Герта програла шість з останніх одинадцяти домашніх матчів Бундесліги проти Дортмунда.

- Уніон Берлін вперше забив шість м'ячів у рамах елітного дивізіону.

- Шальке пропустив 1000-ий домашній гол у Бундеслізі 1 (перший м'яч Шеральдо Беккера).

- Боруссія Менхенгладбах за останні 11 років відібрала в Баварії 32 очки з 69 можливих, що більше, ніж в любої іншої команди БЛ.1.

- Баварія забивала принаймні один гол у кожному матчі чемпіонату Німеччини з 9 лютого 2020 року.

- Кельн вперше за 44 матчі під керівництвом Штеффена Баумгарта зіграв нульову нічию.

- Штутгарт не перемагав на виїзді у БЛ.1 з 11 грудня 2021 року.

- Маріо Гетце забив 58-ий гол у Бундеслізі і перший з 20 грудня 2019 року.

- Вердер пропустив усі 10 голів цього сезону у чемпіонаті з гри.

Найкращий гол 5-го туру Бундесліги

Янік Хаберер (Уніон Берлін)

Свен Міхель (Уніон Берлін)

Денніс Гайгер (Гоффенгайм)

Джибріль Соу (Айнтрахт)

Найкращий тренер 5-го туру Бундесліги

Крістіан Штрайх (Фрайбург) — мега-впевнена перемога над Бохумом за якістю (1:0)

Едін Терзіч (Боруссія Дортмунд) — яскрава вікторія у Берліні (1:0)

Доменіко Тедеско (РБ Лейпциг) — тріумф у грі з Вольфсбургом (2:0)

Урс Фішер (Уніон Берлін) — розгром Шальке на його полі (6:1)

Олівер Гласнер (Айнтрахт Франкфурт) — перші три пункти у сезоні, здобуті у грі з Вердером (4:3)

Найкращий гравець 5-го туру Бундесліги

Антоні Модест (Боруссія Дортмунд) — дебютний та переможний гол у складі "джмелів"

Зв'язка Мусси Діабі та Джеремі Фрімпонга, котра дозволила Баєру здобути першу перемогу у чемпіонаті (3:0)

Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг) та його переможний дубль Вольфсбургу (2:0)

Увесь колектив берлінського Уніона — (6:1 проти Шальке)

Ян Зоммер (Боруссія Менхенгладбах) — рекордні 19 сейвів у грі з Баварією на виїзді та перформанс, що дозволив власноруч зупинити Мюнхен

Тандем Даічі Камада — Коло Муані, котрий приніс Айнтрахту першу перемогу у сезоні (4:3 проти Вердера)

Символічна збірна 5-го туру Бундесліги

Турнірна таблиця після 4-го туру

Розклад 5-го туру Бундесліги