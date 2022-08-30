Аргентинський форвард двічі влучив у ворота Монци.
Пауло Дібала, Getty Images
30 серпня 2022, 22:50
В даний час проходить поєдинок четвертого туру італійської Серії А, в якому Рома на своєму полі обігрує Монцу.
Обидва м'ячі у першому таймі забив новачок "вовків" Пауло Дібала, який оформив дубль.
Для 28-річного аргентинця це перші голи у складі римського клубу.
Перший гол:
Другий гол:
Також зазначимо, що у минулій грі проти своєї колишньої команди Ювентуса (1:1) Дібала відзначився результативною передачею.
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