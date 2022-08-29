Італія

Огляд подій третього туру чемпіонату Італії.

По завершенні третього туру в Італії не залишилося жодної команди, яка би не втрачала очки. Інтер, Рома та Наполі сумлінно оступилися.

А що головне: на всю Серію А не знайти колективу, який би одноосібно вирізнявся своєю впевненою грою. Спочатку таким здавався Наполі, але доля показала, що до першого серйозного суперника.

Зате тур номер 3 подарував немало цікавих поєдинків і красивих м'ячів. І загалом, йому вдалося стати такою собі "середньою ланкою" між першим і другим — 25 голів після 34 і 13 відповідно.

Отже, як казав легендарний класик, будемо розбиратися!

Sarrismo on fire!

Мабуть, найцікавіших матчем туру стало протистояння між Лаціо та Інтером. Навіть із суто навколофутбольної точки зору: атмосфера на Олімпіко передавалася і через усі монітори. Особливо, коли м'яча торкався Стефан де Врей.

Інтер розпочав матч набагато впевненіше та не давав "орлам" грати у щось схоже на фірмовий футбол Саррі. Проте ближче до кінця тайму римляни перехопили ініціативу, а після голу Феліпе Андерсона (гольовий пас від Мілінковича-Савича — це мистецтво) міланці, таке враження, і зовсім зникли з радарів. Моменти, у тому числі гол — це стандарти. Хоча із м'ячем Мартінеса окрема історія — там начудили Іммобіле з Проведелем.

Жирним шрифтом відзначимо "іспанські" заміни Саррі: і Луїс Альберто, і Педро (на його рахунку гол+пас) забили після виходів з лави запасних. Перший, до слова, зарядив таку "пушку", що сеньйор Мауріціо на післяматчевій прес-конференції назвав найкращим голом у його тренерській кар'єрі. Лукавить, мабуть, адже його Наполі поклав стільки краси, що лічити-не перелічити...

Коротше кажучи, можна резюмувати провал Інтера та вміння Лаціо переломити гру. Тренерська звитяга Саррі над Індзагі, для якого вже другий візит до головного клубу життя закінчується поразкою з рахунком 1:3. Це, до речі, втішає тіфозі "нерадзуррі" — у минулому сезоні фіаско у Вічному Місті аж ніяк не увінчалося вищою позицією римлян у таблиці.

VAR — ворог Ювентуса

Суботнє протистояння, скажемо прямо, поступилося п'ятничному за накалом пристастей. Пояснення цьому просте: Ювентус і Рома прямо зараз — дві прагматичні команди.

Жозе Моурінью вирішив не випускати на поле Ель-Шаараві замість травмованого Дзаньоло, а додав до старту ще одного опорника — Неманью Матича. Як це схоже на португальця, чи не правда?!

До слова, саме серб привіз на самому початку гри штрафний, з якого відзначився його співвітчизник Душан Влахович. Що цікаво, цей гол став для Юве першим, забитим зі штрафного, починаючи з червня 2020. А для Влаховича — другим м'ячем зі штрафного у кар'єрі. Буває ж!

Далі Душан вже зіграв роль зі знаком "мінус". Саме він ненароком підіграв рукою під час атаки, яка закінчилася голом Локателлі з пасу Куадрадо. Всі вже встигли відсвяткувати, аж тут — Його Величність VAR. Вже у другому матчі поспіль сучасна технологія грати проти туринців — у Генуї через офсайд було скасовано гол Рабьо. І що головне — це знову має вплив на результат матчу.

Римляни грали "від пічки" і таки досягли свого. Пауло Дібала на колись рідному стадіоні видав мегакрасиву гольову передачу на Теммі Абрагама. У падінні, з лету, ледь не через себе — аргентинцю тут можна лише поаплодувати! До слова, це перша результативна дія зіркового латиноамериканця з польським корінням у жовто-червоній футболці.

На тому і завершили. Гра, де для обох колективів не програти було найважливіше, закінчилася цілком логічним результатом — не програли обидва. Та сеу Жозе був задоволений більше...

Смачний Олів'є

Стефано Піолі у матчі проти Болоньї нарешті порадував "червоно-чорних" тіфозі виходом зі старту Шарля Де Кетеларе. Аж надто від молодого бельгійця багато очікувань, і аж надто мало ми його бачили у перших двох турах.

На фоні Болоньї 21-річний вундеркінд виглядав пречудово. У першому таймі ледь не весь креатив в атаці Мілана йшов через бельгійця. Фактура, міць, швидкість, передача, прекрасна ліва нога — тут усе на місці. Хитрий гол Рафаеля Леау — це наслідок атаки, яку розігнав саме хлопець із красивим іменем Шарль.

Ну а другий гол "россонері" — то вже не тільки красиве, а й смачне ім'я. Олів'є Жиру, який у цьому матчі вийшов із перших хвилин замість Анте Ребича (хорват зіграв проти Аталанти просто жахливо) у своєму стилі зуміг скластися у штрафному майданичику та переправити м'яч у сітку воріт Скорупского.

Мілан на старті сезону не має проблем із командами рівня Удінезе та Болоньї, проте загальну картинку псує гра у Бергамо. Підсилення до кінця трансферного вікна такі не завадять, хай навіть у суботу на заміну вийшов ще один новобранець — Ясін Адлі. Цей француз, до речі, перебуває на контракті вже другий рік, проте минулий сезон відіграв в оренді у Бордо. Непоганий хав, міг навіть забивати, та й "шевченківська" сімка на спині багато чим зобов'язує.

Маліновський знов у старті

Гасперіні отримав такого бажаного форварда — мова про данця Расмуса Гойлунда з австрійського Штурма. Але Гасперіні все ще продовжує розраховувати на Руслана Маліновського, замість якого цей форвард мав би прийти.

Так, цілком можливо, що востаннє. Адже новачок ще не був готовий навіть підсилити команду по ходу гри. Та й сам Гасперіні після матчу не дав твердої відповіді щодо майбутнього нашого співвітчизника — мовляв, наче Руслан команді й потрібен, але він, Джан П'єро, нічого не знає. Ну і взагалі — побачимо у середу. Коротше, відповідь справжнього дипломата.

Конкретно у Вероні Маліновський зіграв приблизно три чверті матчу, міг разок забивати з правої, але зрештою вперше у сезоні пішов з поля без результативних дій. Та й браку в українця було чимало.

Переможний гол цілком у стилі українця здалеку поклав нідерландець Тен Копмейнерс. "Цукерочок" у цього туру — хоч відбавляй!

І давайте справді дочекаємося середи. Тоді розмови про Аталанту нарешті втратять "Маліноцентричний" характер. Хоч трошечки, хоч на якусь частинку.

Ну а Верона на даний момент — одна з найгірших команд чемпіонату. Оборона "еллінів" знову зіграла жахливо, зате добре виконував свою роботу голкіпер Лоренцо Монтіпо.

Вітя знову вийшов

Але нічим не відзначився. Хоча й провів на полі вже більше тридцяти хвилин.

Сам же матч між Спецією та Сассуоло вийшов одним із найвеселіших у турі. Власне, його сміливо можна занести до числа тих, за які ми любимо італійський футбол. Символічніше було би, якби ця гра починалася у неділю о 13:30, але така безсмертна класика відродиться вже цього тижня.

Конфуз поєдинку, а то й цілого туру — непорозуміння між "спеціями" Кальдарою та Дронговскі, яке призвело до дебютного голу Андреа Пінамонті у футболці "нероверді".

Також відзначимо красиве влучання у "дев'ятку" у виконанні "орльонка" Сімоне Бастоні. Повторимося, цьому туру — шедеврів не займати.

Початок кінця?

Це ми про Сампдорію. Команду, якій у прогнозах перед початком чемпіонату ми давали найгірші результати за підсумками сезону.

Здавалося би, перші 2 тури дали зрозуміти, що хтось помилявся. Але зараз все більше здається, що і доволі адекватна гра проти Аталанти (так, з поразкою за всіма статтями, але якби не незарахований гол "Дорії"...), і нічия проти Ювентуса (здобута абсолютно по грі — моментами Сампа виглядала навіть краще) — це всього лиш бойове налаштування на сильних суперників, а не система. І, звісно ж, вміле користування провалом Юве.

"Морські коники" відвантажили генуезцям усе, що не забили у минулому турі у ворота Удінезе. Перший гол на півдні Італії забив французький форвард Булайє Діа, чиє прізвище у шорт-листах клубу було на пару позицій вище за прізвище Довбика. Ну а окрема окраса матчу — комбінація команди Давіде Ніколи, яку увінчав голом нідерландець Вільєна.

Марко Джампаоло резюмував, що так буває після матчів із топовими суперниками. І тільки час покаже, який із матчів Сампдорії на минулому тижні був випадковістю. Ну-ну...

Футбол чи боротьба?

Так буває, коли зустрічаються дві цікаві та веселі команди. Плюс на плюс дає мінус, нехай навіть це протирічить законам аріфметики.

Дивитися матч Фіорентина-Наполі було важко. Обидві команди не могли довести до логічного думки тренерів.

Іноді здавалося, що їм просто не вистачає фізичної готовності, і це пояснюється дуже просто. "Фіалки" лише у четвер вибороли право грати у Лізі Конференцій (матч-відповідь проти Твенте вийшов вкрай непростим і теж закінчився нулями на табло), а "партенопеї" просто-напросто виходять одним складом вже на третій матч поспіль!

Найцікавіше, що у Лучано Спаллетті нема кадрових негараздів, та й штампи на кшталт "переможний склад не змінюють" не личать сучасному алленаторе.

У другому таймі, до слова, нарешті дебютувало тріо новачків — Ндомбеле, Распадорі та Сімеоне. Наче й безрезультатно, проте Джакомо одразу додав гостроти в атаку гостей. До речі, як і Ндомбеле, ще й відзначився жовтою карткою.

А, і що ж там найкращий бомбардир Серії А? Якщо коротко, то Хвіча Кварацхелія гру провалив.

Новачки: перше очко на трьох

Можна скільки завгодно робити знижки на рівень суперників, не дуже логічний календар і таке інше, проте 1 очко за 9 матчів — це жахіття жахіть. А новачки Серії А набрали поки саме стільки...

Монца нехай і організувала "породистий" гол, проте дозволила Удінезе робити в атаці все, чого "фріульці" забажають, забиваючи м'ячі після ефектних "стінок".. "Б'янкороссі" наче й підсилили захист не гірше за інші ланки, але побудувати гру поки невзмозі.

З позитиву для ломбардійців відзначимо дебют уродження Монци та вихованця клубу Маттео Пессіни. Гравець збірної Італії вже відновився від травми і вийшов на поле на 30 з гаком хвилин, хоча й встиг відзначитися жовтою карткою.

Що по Строппі? Повторимося, він — тренер, який вивів Монцу до Серії А вперше в історії клубу. І раніше в еліті італійського футболу він ніколи не працював. Кредит довіри там більший, ніж зазвичай. Але й не залізний.

Кремонезе порадував впевненою грою проти Торіно, проте фарт того сонячного суботнього вечора був явно не на стороні команди Массіміліано Альвіні. Тут тобі і автогол Б'янкетті (хоча м'яч після удару Радоньїча і без того мав би залетіти у ворота), і власні нереалізовані моменти. Сернікола поклав красиво, проте було вже запізно.

Втім, ризикнемо подумати, що вболівальники "тигрів" залишали стадіон із високо піднятою головою. Перший домашній матч у Серії А вдався. Ну а Торіно неочікувано потрапив до числа команд, які після трьох турів мають по 7 очок.

Зате нарешті взяло своє Лечче. "Джалороссі" ще у матчі першого туру проти Інтера зарекомендували себе з хорошої сторони, а тепер і набрали перший пункт. "Постраждав" Емполі, хоча гра була цілком собі рівна.

Відзначимо красивий м'яч бразильця Габріела Стрефецци — за нього ви можете навіть проголосувати.





Найкращий гол тура:

Луїс Альберто (Лаціо)

Душан Влахович (Ювентус)

Сімоне Бастоні (Спеція)

Олів'є Жиру (Мілан)



Тен Копмайнерс (Аталанта)

Габріел Стрефецца (Лечче)

Збірна туру:

Примітка: Вільєна та Педро розташовані у збірній не на тих позиціях, на яких грали у цьому турі. Втім, вони для них не є чужими.

Наступний тур





