Італія

19-річний футболіст залишається в Італії.

Ганський атакувальний гравець Роми Фелікс Афена-Гьян перейшов до Кремонезе. Про це повідомляє офіційний сайт новачка Серії А.

З гравцем підписана угода про повноцінний трансфер, проте його терміни клубом наразі не розголошуються.

Зазначимо, що в активі Гьяна — 22 матчі та 2 голи за Рому. У складі збірної Гани 19-річний футболіст провів 6 ігор і забив 1 м'яч.

Нагадаємо, що лише у липні цього року Фелікс підписав довгостроковий контракт із "джалороссі".