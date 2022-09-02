Італія

Огляд подій четвертого туру чемпіонату Італії.

Четвертий тур Серії А проходив під акомпанемент закриття трансферного вікна. Боси клубів все думали й думали, кого куди продати, а кого звідки купити. І от нащо їм на фоні цього відволікатися на якийсь футбол?!

Гаразд, жартуємо. Насправді, було цікаво. Хтось — неочікувано втрачав очки, а хтось не менш незаплановано їм набирав. Хтось прощався, а хтось навпаки, вперше споглядав за містом, стадіоном і партнерами, з якими треба пов'язати найближчі роки.

Отже, менше слів і більше діла. Нехай навіть у нашій справі одне без іншого неможливо. Поїхали!

Тотальні "мирові"

У цьому турі одразу три колективи, які підходили до матчів, з числом "7" у графі очок, не зуміли здобути перемоги. І якщо у випадку Лаціо можна констатувати "відскок" Сампдорії, то Мілан і Наполі ще й добряче себе вберегли.

Мілан провів вже другу невиразну гру у цьому сезоні. Сассуоло мав шанси на перемогу, проте у першому таймі Берарді не реалізував пенальті, а у другому — невчасно опинився у положенні поза грою. Як наслідок — Доменіко все одно залишив поле з травмою і "випустив" замість себе Дефреля, а Тео Ернандес навіть не отримав червоноъ картки за зрив виходу віч-на-віч.

Більшість моментів "россонері" — це помилки гравців "нероверді", які не було доведені до логічного завершення. А провал матчу — Алексіс Салемакерс власною персоною. Необдуманий фол проти Кірьякополуса у власному штрафному, купа втрат, невдалі спроби обіграшу. Мессіаса на правому фланзі атаки треба цінувати, бо альтернатива, м'яко кажучи, не вражає.

Лучано Спаллетті, таке враження, не знає значення фрази "все добре в міру" і перестрибує з однієї крайності в іншу. Перші 3 тури "партенопеї" грали без змін у стартовому складі, тоді як на Лечче вийшло одразу 6 нових футболістів.

Отже, в обороні норвезький новачок Лео Естігор замінив Ррахмані, ще один новобранець Матіас Олівейра — Маріо Руї. У півзахисті: Тангі Ндомбеле замість Лоботки та Джакомо Распадорі замість Зелінські. А-от в атаці: Ельмас замість Хвічі та Політано замість Лозано.

Лечче з усіх новачків поки проявляє себе якнайкраще. У складі "джалороссі" дуже сподобався 21-річний лівий вінгер Ламек Банда, якій періодично залишав Ді Лоренцо зовсім не при справах.

Ндомбеле — головний провал матчу у складі господарів. І привезений пенальті і купа провалів у центрі поля — все це було. Або Тангі адаптується, або ні про який викуп його контракту за завершенні сезону не може йти і мови.

А пенальті, до речі, Мерет відбив. Цікаві паралелі з матчем Мілану. Невже ніякі Сірігу та Наваси Алексу не страшні?! Та і других, схоже, не буде...

Щодо голів, то якщо точний удар Ельмаса (який вже встиг піти до Ліллю) виявився випадковим, то постріл Лоренцо Коломбо — справжній шедевр. Претендент на м'яч тура?! Ну, це вже вирішувати вам. Переплюнути його у другому таймі хотів Естігор, але патент на голи-красені у цій грі належав одній команді.

Наполі свої моменти у другому таймі мав, проте над реалізацією цьому виду складу варто працювати. І загалом, ми цю команду сходу переоцінили. А 8 пунктів у перших 4 турах — найгірший старт неаполітанців починаючи з сезону 2015/16. Тоді команда у першому сезоні Саррі посіла друге місце за підсумками сезону...

А от нічия Лаціо — це дивина. За всіма канонами "орли" мали обігрувати Сампу якщо не з тим рахунком, що й Салернітана, але як мінімум 2:0.

Проте після голу Іммобіле (у другому турі поспіль слід відзначити шедевральний асист Мілінковича-Савича — на цей раз п'ятою) "б'янкочелесті" зайнялися марнуванням моментів та зайвими передачами впродовж комбінацій. Навіть тоді, коли вже давно треба бити. Це така собі зворотня сторона Сарризма, але вболівальникам Лаціо її треба приймати.

Також відзначимо доволі неоднозначну заміну у виконанні сеньйора Мауріціо, який наприкінці матчу випустив новачка Гілу замість нового стовпа оборони в особі Романьйолі. Звиняйте, навіщо? Рахунок був явно не для ризикованих дебютів. Ротацію якщо й варто було робити, то перед матчем.

Втім, гол Габьядіні — це скоріше провал Патріка та Марушича. Саме вони не помітили вбігання Маноло у вільну зону після шикарного пасу Рінкона. Перший м'яч "Дорії" у новому сезоні і 1:1. Перемога для господарів і поразка для гостей.

Paulo... DYBALA!!!

Як ви вже здогадалися, нова аргентинська зірка до першої гольової додав дебютний гол у жовто-червоних кольорах. І не один, а зразу два.

Великої честі Пауло робити не будемо, адже оборона Монци у Римі — це справжнісінький мем. Голи Дібали — це провали захисту "б'янкороссі", який давав неймовірно багато простору гравцям атаки "джалороссі", ніяк не перехоплював передачі ледь не через усе поле. Наразі колектив із передмістя Мілану — найгірший у чемпіонаті за багатьма показниками. А пафосу було...

Відзначимо також дебют у Ромі Андреа Белотті. Перевтілений з "бика" "вовк" міг забивати за новий клуб першим же дотиком, але по-зрадницьки влучив у голкіпера "бріанцолі" Ді Грегоріо. А після цього 28-річний ще й заблокував удар свого партнера — 20-річного хавбека Едоардо Бове.

Інтер без Лукаку

...не гірше. Принаймні, на фоні Кремонезе. В одному з багатьох ломбардійських дербі. У нинішньому сезоні цей красивий регіон на півночі Італії представляють аж 5 клубів — Інтер, Мілан, Аталанта, Монца й Кремонезе.

Пара Корреа-Джеко знову прекрасно допонювала один одного (такий собі симбіоз Лаціо та Роми), а справжнім героєм матчу став Ніколо Барелла. На рахунку цього майстра — неймовірний гол з лету після класної комбінації та передачі Чалханоглу, а також 2 асисти. Другий, до речі, на Лаутаро Мартінеса, який по ходу гри замінив свого співвітчизника Корреа.

Схоже, Лукаку не зіграє і у міланському дербі. І от на фоні "кузенів" ми й побачимо, чи встиг бельгієць стати у команді Індзагі настільки "стержневим" футболістом, яким був у колективі Конте.

До речі, гол "тигра" Окереке вийшов напрочуд красивим. Проте сенсу від нього не більше, ніж від м'яча Серніколи у ворота Торіно туром раніше.

Фіалки знову не цвітуть

Минулого разу ми вже встигли відзначити надскладний графік Фіорентини, спричинений матчами плей-оф Ліги Конференцій. І вже не вперше це позначається на фізичній готовності команди Вінченцо Італьяно. Вона, ця готовність, переходить у якісь гри, а там вже десь погулює й Його Величність Результат. Якого нема...

Переможний м'яч Удінезе — це абсолютна незграбність Лоренцо Венуті, який завозився на фланзі і подарував "круглого" Делофеу. Все, що залишалося зробити іспанцю — ефектно видати на Бету. Колишній "гірник" Додо у глибині душі міг посміхнутися — помилився ж його конкурент!

"Бьянконері" встигли забити і вдруге, на довершення увінчавши голом контратаку. Проте у дію вступив VAR. Суті, щоправда, це не змінює — Фіорентина навіть попри пристойну ротацію виглядала погано.

Щодо команди з Удінезе, то можемо привітати її з другою перемогою поспіль. У неділю — іспит Ромою, тоді як фіалок серед усіх жахіть очікує приїзд Душана Влаховича.

Нічия з перевагою господарів

У найменш примітному матчі туру Емполі виглядав краще за Верону, проте все закінчилося спокійною нічиєю.

Відзначимо по-різному красиві м'ячі у виконанні обох команд — причому у складі обох команд їхніми авторами стали молоді футболісти. За "синіх" ефектною пушкою здалеку відзначився 19-річний Томмазо Бальданці, а за "еллінів" більярдний удар наніс 21-річний Яя Каллон.

До слова, обидві команди у цьому сезоні все ще не перемагали...

Коваленко вийшов — Ювентус переміг

І справді, для українців-не вболівальників Юве (та Спеції, якщо такі є) ця гра була цікава тільки неочікуваною появою у старті нашого співвітчизника. Уродженець українського Херсону провів на полі 60 хвилин, одного разу пробивав з чужого штрафного майданчику (цю спробу швидко заблокували) та запам'ятався доволі посередньою грою і такою ж оцінкою 6.7 від SofaScore.

Перший млинець нанівець, якщо брати до уваги, що раніше цього сезону новий 24 номер "орлят" (так, Віктор змінив число 8 на 24) виходив тільки на заміну.

Туринці перемогли мегавпевнено. На початку гри Душан Влахович забив м'яч-близнюк свого голу у ворота Роми, а наприкінці зустрічі класну комбінацію ефектним ударом довершив Аркадіуш Мілік, який за 6 хвилин до того поміняв серба. Що ж, можемо привітати поляка з дебютним голом по поверненні до Серії А!

А щодо Влаховича виходить цікава історія. Як ми писали в огляді минулого туру, його гол у ворота Роми став перший для Юве, забитим зі штрафних, починаючи з червня 2020 року. А для самого Душана — другим за штрафного за всю кар'єру. А тепер, що називається, пішло-поїхало.

З негативу для "б'янконері" — нова травма Войцеха Щенсни, якого на 43 хвилині замінив Перін. З позитиву — повернення Анхеля Ді Марії, який вийшов на заміну у другому таймі. Феєрії як проти Сассуоло не показав, але все ще попереду.

А ще Аллегрі довірився молодим італійця. Гатті, Міретті, Кін — все це було з перших хвилин. І, насправді, ніхто з гри не випадав. А от за Ровеллу у Монці туринці можуть пожалкувати...

Зате вони тепер мають Паредеса, а не Артура. А це, вибачте, гарна опція. Аби ще Погба поскоріше відновився!

Сумна Аталанта

Найцікавіший момент матчу відбувся перед його початком. Мова про прощання з Йосипом Ілічичем — одним із символів злету команди Гасперіні. Легенди "Богині" на рівні з "Папу" Гомесом, якщо не більше.

Для словенця влаштували коридор пошани, пройшовши повз який він по особливому аплодував трибуні ультрас. А банери з подякою Йосипові виднілися і на Курва Норд, і по всьому стадіону. 5 років, протягом яких писалася історія...





Щодо гри, то якщо раніше бергамаски асоціювалися з драйвом та постійним рухом вперед, то на початку цього сезону на них важко дивитися. Але ж при цьому — є результат!

У першому таймі найцікавіше сталося під його завершення — і завжди зі знаком "мінус" для Торіно. Спочатку арбітр не зарахував гол Ніколи Влашича, а згодом поставив пенальті у ворота "биків" за фол проти Сотті. Копмайнерс переграв молодшого Мілінковича-Савича без жодних проблем і відзначився голом у другому матчі поспіль.

Цей гол не став для нідерландця останнім того четвергового вечора. На початку другої половини гри він знову прекрасно приклався здалеку (хоча там не слід упускати і фактор рикошету та невпевненої гри голкіпера), а потім знову відзначився з "позначки". Цього разу — за фол проти Лукмана.

Між тим Влашич таки встиг забити "легально", але це вже ні на що не вплинуло.

3:1 — вчитель на 1 вересня переграв одного зі своїх найкращих учнів. І, до речі, майже без допомоги Маліновського, який з'явився на поле лиш на останні 10 хвилин. Сподіваємося, тут не буде діяти логіка "не продали — значить не випускаємо взагалі". Це ж Італія!

А Аталанта з Ромою — лідери Серії А. Дві команди, які на старті чемпіонату беруть прагматичністю. І навіть різниця м'ячів одна, хіба що у "Богині" більше забитих.

Нефартова команда

Це про Болонью. Дивіться самі — проти Лаціо команда Сініші Міхайловича билася-боролася, але все ж пропустила на останніх хвилинах. Проти Верони — мала безліч моментів для перемоги і навіть забила здавалось би чистий другий м'яч — але VAR і нічия. Далі упускаємо Мілан і переходимо до поєдинку проти Салернітани, де перемога була втраченя на останніх хвилинах.

За статистикою команда з півдня Італії виглядала не гірше, а то і краще за "россоблу". А от по грі перевага належала саме господаря Ренато Даль'Ара. І після гучної перемоги "морських коників" над Сампою — це трошечки неприємний момент для команди Давіде Ніколи.

Втім, знову тут як тут опинився Булайє Діа. Француз забиває вже у другому матчі поспіль і наче натякнув на те, наскільки ж феєрично може виглядати його потенційна зв'язка з Кшиштофом Пьонтеком. Тільки куди дівати прекрасного Федеріко Бонаццолі?!

Найкращий гол тура:

Ніколо Барелла (Інтер)

Давід Окереке (Кремонезе)



Томмазо Бальданці (Емполі)



Душан Влахович (Ювентус)

Лоренцо Коломбо (Лечче)

Тен Копмайнерс (Аталанта)

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