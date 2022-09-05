Італія

Нападник отримав пошкодження.

У рамках четвертого туру італійської Серії A римська Рома грала на виїзді проти місцевого Удінезе та поступилася з рахунком 0:4.

На цьому погані новини для римської команди не скінчилися. Нападник Теммі Абрагам отримав пошкодження плеча, повідомляє Sky Sports.

Проте головний тренер Роми Жозе Моуріньйо на післяматчевій прес-конференції заявив, що пошкодження несерйозне.

Тепер на нападника чекають додаткові обстеження.

Після п'яти турів в активі Роми 10 очок та п'яте місце у турнірній таблиці Серії А.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Роми проти Удінезе.