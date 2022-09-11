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Руслан Ротань — про підготовку до вирішальних матчів відбору до Євро-2023.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань висловився напередодні матчів плей-оф за вихід на Євро-2023 проти Словаччини.

"Ми добре вивчили збірну Словаччини, переглянувши більше 10-ти ігор за її участі. Інформації дуже багато, тому важливо виокремити найголовніше. Наразі цим і займаємося. Чекаємо на заявку суперника, але сюрпризів там, гадаємо, не повинно бути — вже зараз я маю повне досьє (відео, статистику) на 18-х словацьких гравців з основної обойми.

Проте, завдання номер один — якомога швидше згадати саме наші принципи гри. Ми ніколи не приховуємо, що, враховуючи, звісно, певні стилістичні та тактичні особливості гри суперника, будуємо свій футбол та не під кого не підлаштовуємося. Так буде і цього разу. В даному напрямку робота вже триває. Як тільки-но викликаний нами гравець відіграє свій останній перед приїздом в збірну матч за клуб, на його телефоні відразу з’явиться відео з нагадуванням наших головних ідей. Тобто, з теорією проблем немає, але її потрібно втілити в життя.

Я вас запевняю, що вся наша команда дуже мотивована. І прикладом для них служать ЗСУ, які, як бачите, беруть не тільки напором, а й розумом", — цитує Ротаня Команда №1.

Матчі проти Словаччини відбудуться 23 і 27 вересня. Раніше Руслан Ротань оголосив список гравців, які пройдуть підготовку та будуть застосовані у матчах.