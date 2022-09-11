Україна

До вашої уваги матч четвертого туру чемпіонату України.

Київське Динамо під керівництвом Мірчі Луческу у четвертому турі української Прем'єр-ліги зіграє проти Львова.

Кияни перед зустріччю чемпіонату України мають серію з п'яти поразок поспіль у всіх турнірах. Натомість Львів після двох ігор має у своєму активі одне очко за нічию з Кривбасом, а до цього львів'яни поступилися Зорі.

Матч Динамо – Львів відбудеться сьогодні, 11 вересня, о 17:00 за київським часом. Гра проходитиме у Львові на Арені Львів.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Динамо – Львів.