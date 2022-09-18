Італія

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

У сьомому турі італійської Серії А міланський Інтер несподівано в гостях поступився Удінезе (1:3).

Для "нерадзуррі" все почалося з добрих новин — вже на п'ятій хвилині Барелла відкрив рахунок у матчі. Однак ще до перерви Шкрініар зрізав м'яч у свої ворота та цифри на табло стали рівними.

Проблеми для Інтера почалися наприкінці другого тайму. Спершу на 85 хвилині результативним ударом відзначився Бійол, а через вісім хвилин у компенсований час забив Арслан.

Огляд матчу

Удінезе - Інтер 3:1

Голи: Шкрініар (АГ), 22, Бійол, 85, Арслан, 90+3 — Барелла, 5.

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійол, Перез, Перейра (Ехізібуе, 69), Удогі (Ебоссе, 80) — Ловрич (Арслан, 80), Волас, Макенго (Самарджич, 61) — Бето (Саксесс, 69), Делофеу.

Інтер: Ханданович — Бастоні (Дімарко, 31), Ачербі (Де Врей, 79), Шкрініар, Дарміан (Д'Амброзіо, 67), Думфріс — Мхітарян (Гальярдіні, 31), Брозович, Барелла — Мартінес, Джеко (Корреа, 67).

Попередження: Бекао, Перейра, Удогі, Дарміан, Мхітарян, Брозович, Бастоні.

Джерело: MEGOGO