Італія

Володар Золотого м'яча-2006 може отримати перший досвід тренерської роботи в Італії.

Легендарний у минулому італійський захисник Фабіо Каннаваро может очолити Беневенто, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Наразі перемовини між сторонами просуваються добре і є близькими до успіху.

Зазначимо, що для 49-річного екс-футболіста це буде перший досвід тренерської роботи у рідній країні. Раніше Каннаваро очолював клуби з Китаю та Саудівської Аравії, а також працював асистентом в ОАЕ.

Зазначимо, що наразі Беневенто грає у Серії B. Після шести турів "джалороссі" знаходяться на 13 місці з 20, набравши всього 7 очок.

Нагадаємо, до того ходили чутки, що італієць може очолити Еспаньйол. Пізніше він змінив агента через відсутність роботи.