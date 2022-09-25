Україна

У контрольній грі Денис Гармаш оформив покер.

Київське Динамо скористалося міжнародною паузою у календарі чемпіонату України та провело контрольний матч зі своєю юнацькою командою.

Гра пройшла на клубній базі у Віті-Литовській та закінчилася розгромною перемогою команди Мірчі Луческу з рахунком 6:1.

Чотири голи забив півзахисник Денис Гармаш, а ще по голу забили Віталій Буяльський та Владислав Кабаєв. У юнаків єдиний результативний удар на рахунку Дмитра Кремчаніна, який реалізував пенальті.

Також зазначимо, що у цій грі у футболці київського клубу дебютував новачок Джастін Лонвейк.

Нагадаємо, наразі Динамо посідає лише 12 місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши три очки. Наступний матч Динамо проведе проти Минаю. Гра відбудеться 2 жовтня.

Динамо – Динамо U-19 6:1

Голи: Гармаш (4), Буяльський, Кабаєв – Кремчанін (пенальті).