У контрольній грі Денис Гармаш оформив покер.
Денис Гармаш, ФК Динамо Київ
25 вересня 2022, 18:20
Київське Динамо скористалося міжнародною паузою у календарі чемпіонату України та провело контрольний матч зі своєю юнацькою командою.
Гра пройшла на клубній базі у Віті-Литовській та закінчилася розгромною перемогою команди Мірчі Луческу з рахунком 6:1.
Чотири голи забив півзахисник Денис Гармаш, а ще по голу забили Віталій Буяльський та Владислав Кабаєв. У юнаків єдиний результативний удар на рахунку Дмитра Кремчаніна, який реалізував пенальті.
Також зазначимо, що у цій грі у футболці київського клубу дебютував новачок Джастін Лонвейк.
Нагадаємо, наразі Динамо посідає лише 12 місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши три очки. Наступний матч Динамо проведе проти Минаю. Гра відбудеться 2 жовтня.
Динамо – Динамо U-19 6:1
Голи: Гармаш (4), Буяльський, Кабаєв – Кремчанін (пенальті).