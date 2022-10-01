Наразі футболіст відновлюється після травми.
КАЙО ЖОРЖЕ, GETTY IMAGES
01 жовтня 2022, 13:21
Нападник туринського Ювентуса Кайо Жорже може продовжити свою кар'єру на своїй батьківщині – у Бразилії. Про це повідомляє TuttoMercato із посиланням на бразильські ЗМІ.
За інформацією джерела, взимку 20-річний бразилець може перебратися до Фламенго на правах оренди.
Таким чином футболіст може отримати більше ігрового часу після повернення на поле.
Наразі Жорже відновлюється після травми коліна. Він переніс операцію у лютому цього року.