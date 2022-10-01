Італія

До вашої уваги — найкращі моменти центрального матчу 8-го туру Серії А.

Міланський Інтер продовжує поступатися усім командам високого рівня у нинішньому сезоні. Вслід за Лаціо, Міланом, Баварією та Удінезе міланців обіграла римська Рома.

Зазначимо, що команда Жозе Моурінью, який через дискваліфікацію дивився матч проти колишньої команди з VIP-ложі, тепер випереджає "нерадзуррі" на 4 пункти.

Огляд матчу:



Інтер — Рома 1:2

Голи: Дімарко, 30 — Дібала, 39, Смоллінг, 75



Інтер: Ханданович — Шкрініар, Ачербі, Бастоні (Госенс, 82) — Думфріс (Белланова, 78), Барелла, Асллані (Мхітарян, 77), Чалханоглу (Корреа, 78), Дімарко — Мартінес, Джеко.



Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Челік, Крістанте, Матич, Спінаццола — Дзаньоло (Дзаньоло, 85), Пеллегріні (Камара, 81) — Дібала (Абрагам, 58).



Попередження: Асллані, Корреа, Барелла, Госенс — Дзаньоло, Манчіні, Смоллінг