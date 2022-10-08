Італія

До вашої уваги — найкращі моменти матчу Серії А.

У центральному матчі дев'ятого туру чемпіонату Італії-2022/23 Мілан впевнено переграв Ювентус з рахунком 2:0. Після гри команда Піолі зрівнялася за очками з Наполі та Аталантою, які свої матчі проведуть у неділю.

У вівторок "россонері" у рамках Ліги чемпіонів намагатимуться взяти реванш у Челсі за розгромну поразку, а туринці спробують вдруге поспіль переграти Маккабі з Хайфи.

Огляд матчу:





Мілан — Ювентус 2:0

Голи: Томорі, 45+1, Діас, 54



Мілан: Тетерушану — Калулу, Габбья, Томорі, Ернандес — Побега (Крунич, 58), Беннасер (Вранкс, 84), Тоналі — Діас (Де Кетеларе, 64), Жиру (Ребич, 64), Леау (Орігі, 84).



Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Бонуччі, Алекс Сандро — Куадрадо (Куадрадо, 46), Локателлі (Паредес, 56), Рабьо (Суле, 80), Костич (Міретті, 56) — Влахович (Кін, 78), М.ілік.



Попередження: Діас, Тоналі — Куадрадо, Паредес, Кін.