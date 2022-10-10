Італія

У бельгійського футболіста м'язова травма.

Півзахисник Мілана Шарль Де Кетеларе не зможе допомогти своїй команді у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Челсі. Про це повідомляє Джанлука Ді Марцио.

За інформацією джерела, сьогодні, 10 жовтня, бельгієць був відсутній у тренувальному процесі "росонері", оскільки у нього м'язове пошкодження.

Крім нього у матчі проти "синіх" не зіграють травмовані воротар Майк Меньян та захисник Давіде Калабрія.

Нагадаємо, матч Мілан — Челсі відбудеться завтра, 11 жовтня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.