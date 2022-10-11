Італія

Football.ua — про матчі дев'ятого туру чемпіонату Італії-2022/23.

Дев'ятий тур італійської Серії А ознаменувався одразу кількома важливими подіями. Наприклад, на чолі Сампдорії дебютував Деян Станкович, а Монца здобула третю перемогу поспіль.

У свою чергу переможну серію перервало Удінезе, яке втратило очки у грі з оновленою Аталантою. Цей результат теж добряче вплинув на турнірну таблицю — прекрасний Наполі став одноосібним лідером таблиці, а Лаціо забрався аж на третю сходинку.

А, ну і як ми могли забути про головну італійську страву тижня — матч між Міланом і Ювентусом? Звісно, ніяк.

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 9 ТУР

З ювілейним, Едін!

Сімоне Індзагі продовжує виписувати собі індульгенції — вслід за перемогою над Барселоною Інтер здобув на менш важливу над Сассуоло. Це не особливо покращило турнірну ситуацію "нерадзуррі", адже вони лишился на сьомій сходинці, проте з дна річки завжди виринають поступово.

Інтер вигляд по грі впевненіше за суперника, а Едін Джеко забив свої сотий та сто перший м'ячі у Серії А, з яких 85 були покладені ще у футболці Роми. Ех, як було би символічно, якби гол босніця у ворота "джалороссі" у минулому турі не був відмінений! Хоча й тут непогано, адже у ворота Сассуоло він забиває найчастіше.

До Джеко, нагадаємо, у нас особлива повага за позицію щодо можливого ганебного матчу боснійців із росіянами. Там все чітко — ніякого "внє політики".

Сассуоло Діонізі у свою чергу знову напоровся на старе — грати сміливо і завзято (навіть без травмованого Берарді!) з командами топового рівня, і при цьому програвати. Сварити за це ми "нероверді" не будемо — тільки навпаки. Закохують зазвичай не результатами.

До головної страви

Ювентус вкотре декласований, а Мілан вкотре декласував. Це короткий підсумок суботнього матчу.

Насправді, настільки впевнена перемога "россонері" з такими кадровими проблемами (Меньян, Калабрія, Флоренція, К'єр, Мессіас, Салемакерс, Ібрагімович — жирним виділені залізобетонні гравці основи) над Ювентусом навіть без Погба та К'єзи говорить про велику різницю в усьому. Може не у загальному рівні майстерності, але точно у бажанні, мотивації, зіграності, розумінні ідей тренера.

Погба та К'єза — це вже не аргумент. Їх нема з самого початку сезону, у той час як Мілан втрачає основних гравців по ходу, і при цьому не стає гірше у матчах чемпіонату. Це ще добре для Піолі, що до гри встиг відновитися Тео Ернандес, хоча у той же час Де Кетеларе вилетів на матч проти Челсі.

Вишенька на торті — гол Браїма Діаса. Неймовірний асист Влаховича (сарказм), блискучі індивідуальні дії, прохід крізь усіх як на велосипеді. Чимось це нагадало минулосезонний гол Тео у ворота Аталанти у майже чемпіонському матчі. Прихильники "россонері", звісно, пригадають. Казка!

Кажуть, Юве не планує звільняти Аллегрі до кінця року. Ну-ну.

Матч парадоксів

Саме так можна охарактеризувати гру між Торіно та Емполі. "Бики" переважали суперники протягом усього матчу, забили 2 м'ячі, котрі були відмінені через офсайд, але у підсумку ледь ледь вигризли нічию.

Не схожий на себе раціональністю цьогосезонний Емполі взяв своє "випадком". Відзначимо шедевральний м'яч Маттія Дестро. Мегадосвідчений форвард поклав щось неймовірне ударом через себе — оцінити красу ви зможете у нашому голосуванні. Більше того, за кілька хвилин він навіть забив ще раз, але завадив офсайд.

Відігратися команда Івана Юрича під туринською зливою змогла лиш за рахунок сантиметрів, на які м'яч перетнув лінію воріт після влучання у Сашу Лукича. Стоянович вибивав як міг...

Битва серій

У матчі між Удінезе та Аталантою зустрічалися 2 команди, кожна з яких у новому сезоні дивує по-своєму. Як би це дивно не звучало — і грою, і результатами. Тільки якщо у господарів Фріулі обидва пункти зі знаком плюс, то у гостей перший — скоріше зі знаком мінус. Хоча, як-то кажуть, на колір та смак...

Аталанта продовжила свою безпрограшну серію — бергамаски у новому сезоні ще не зазнали жодного фіаско. Та й виглядали вони відверто сміливішими за себе зразка матчів проти Роми та Фіорентини. Тільки-от перевагу у 2 м'ячі втратили (відзначимо черговий м'яч англійця Адемоли Лукмана) і чисте перше місце подарували невгамовному Наполі.

Удінезе ж не зміг продовжити серію з 6 переможних матчів до 7, зате не програє вже 8. 2:4 у першому турі з Міланом досі є єдиною поразкою команди Андреа Соттіла, яка не боїться грати у свій футбол ні з ким, і при цьому здобуває бажане.

Руслан Маліновський знову вийшов лише на заміну. І знову — замінивши Адемолу Лукмана, цього разу на 65 хвилині.

Зупиніть їх!

А от яку поспіль перемогу здобув Наполі — страшно рахувати. Головне, що вона дозволила "партенопеї" вийти на одноосібну першу сходинку.

Насправді, у матчі з Кремонезе команді Спаллетті таки довелося трошки помучитися. Другий гол (який зробив рахунок 2:1) вона забила тільки на 76 хвилині зусиллями Джованні Сімеоне, а третій і четвертий влетіли аж у компенсований час. Можна привітати Матіаса Олівейру — він забив перший гол у футболці неаполітанського клубу, і будучи лівим захисником зробив це з позиції центрального нападника.

Команду Массіміліано Альвіні можна пожаліти. 2 матчі поспіль проти Лаціо та Наполі — це 4 пропущені м'ячі і повна знищення оборонних редутів "тигрів". У команди досі нема жодної перемоги. Буде символічно, якщо до матчу проти Сампдорії, який пройде 24 жовтня (себто через тур), обидві команди підійдуть у такому статусі за підсумками десяти турів.

Сам Альвіні все більше нагадує людину, яка намагається тільки щось копіювати і абсолютно не має власних ідей. Як підсумок — максимальним успіхом просто симпатична гра у деяких поєдинках. У своїх інтерв'ю він висловлює захоплення Саррі, проте не зовсім приймає реалізї своєї команди.

Всім травмам травма...

Якщо хтось колись робитиме рейтинг найкумедніших футбольних травм (якщо взагалі етично вживати дане словосполучення), то Пауло Дібала ризикує його очолити. У разі пропуску Чемпіонату світу — прям-то на 100%.

Але про все за розкладом. Спочатку Кріс Смоллінг забив у другому матчі поспіль — після Інтера він вразив ворота Лечче у "дербі джалороссі". Згодом Лечче залишився у меншості через вилучення свого капітана Мортена Г'юлманда (груба гра проти Белотті — нема питань) і при цьому зумів зрівняти рахунок.

У другому ж таймі Дібала взявся бити пенальті, зароблений Абрагамом, і отримав травму, його пробиваючи. Як сказав Жозе Моурінью, пошкодження дуже й дуже серйозне і шанси повернутися на поле у цьому році в аргентинця вельми скромні.

Коротше, ще один головний біль для португальця. На додачу до втрат Вейналдума і двох правих латералей — Карсдорпа і Челіка. До речі, з цієї причини у неділю правий фланг у Роми закривав номінальний лівий хавбек Нікола Залевські.

3 по 4

Якщо про Наполі всі говорять з початку сезону, про Удінезе почали говорити по ходу, то про Лаціо схід починати розмовляти зараз. Схоже, на наших очах і справді відбувається таке довгоочікуване повернення футболу Саррі, який закохав у себе всіх під час роботи у Наполі.

У цьому сезоні "орли" здобули перемоги над сильними Інтером і Фіорентиною (не грандом, але учасником єврокубків) і при цьому майже вирішили проблему бездумних втрат очок у поєдинках із середняками та аутсайдерами. Сампдорія? 1 випадок, який лише підкреслює свою випадковість, а подальші результати свідчать про роботу над помилками.

У Флоренції було все: чергові сейви Проведеля (за збірну Італії він так і не дебютував — може досі рветься грати за улюблену росію), геніальні передачі Мілінковича-Савича, прекрасний вихід на поле нового джокера в особі Альберто і 188 гол Чіро Іммобіле у Серії А.

Тим самим форвард "б'янкочелесті" зрівнявся з Алессандо Дель-П'єро, Джузеппе Сіньйорі та Альберто Джилардіно за кількістю голів у Серії А і увійшов у ТОП-10 бомбардирів в історії турніру. До Курта Гамріна лишилося зовсім трошки — на рахунку шведа 190 точних ударів.

"Фіалки", такі яскраві минулого сезону, у нинішньому щось зовсім не цвітуть. І найцікавіше, що при цьому команда Вінченцо Італьяно продовжує показувати якісну гру. Фантастика!

Лаціо втретє поспіль виграє матч чемпіонату з рахунком 4:0. І Лаціо вже третій, нехай навіть Удінезе та Мілан мають стільки ж очок. А ще тільки Наполі забиває більше за "орлів" — 22 проти 21. Фіорентина — тринадцята...

Цікаве в інших матчах

- Деян Станкович почав роботу на посаді алленаторе Сампдорії. Здавалось би, що найбільш символічно дебют виглядав би проти Болоньї іншого серба і давнього друга Деяна — Сініші Міхайловича, проте і з Тьяго Моттою його також пов'язують давні дружні стосунки. Перед грою колишні гравці Інтера міцно обіймалися і, мабуть, згадували величний для "нерадзуррі" сезон-2009/10. Станкович і Мотта — єдині гравці ТОГО Інтера, котрі тренують у вищих лігах хоч якогось чемпіонату.

Сам матч завершився з рахунком 1:1 і не запам'ятався нічим хоч трошечки примітним. Цій "Дорії", аби вилізти з дна, ще треба працювати і працювати.

- Салернітана реабілітувалася за ганьбу у грі проти Сассуоло (0:5, хто забув) бойовою звитягою у матчі з Вероною. Відзначимо переможний м'яч Булає Діа після красивої комбінації — сенегалець відзначається у новому сезоні вже вчетверте. Не дарма парубок пішов з Вільярреалу, ой не дарма!

Верона ж все ближче до дна, на якому перебувають Кремонезе та Сампдорія

- Монца під керівництвом Раффаеле Палладіно поки тільки перемагає і не пропускає — 1:0 над Ювентусом, 3:0 над Сампдорією, і от тепер 2:0 над Спецією. І ніхто не скаже, що не по грі — ефект зміни тренера на даному етапі працює ідеально. Цікавіше буде далі, адже після Емполі у "б'янкороссі" — кубковий двобій з Удінезе і гра чемпіонату з Міланом.

Щодо "орльонка" Віктора Коваленка, то наш співвітчизник провів на полі 60 хвилин і отримав середню оцінку 6,7.

Збірна туру

Найкращі голи туру

Браім Діас (Мілан)



Маттія Дестро (Емполі)



Жерар Деулофеу (Удінезе)



Булає Діа (Салернітана)



Луїс Альберто (Лаціо)

Турнірна таблиця

# И О 1 Наполі 9 23 2 Аталанта 9 21 3 Лаціо 9 20 4 Удінезе 9 20 5 Мілан 9 20 6 Рома 9 19 7 Інтер 9 15 8 Ювентус 9 13 9 Сассуоло 9 12 10 Торіно 9 11 11 Салернітана 9 10 12 Монца 9 10 13 Фіорентина 9 9 14 Емполі 9 8 15 Спеція 9 8 16 Лечче 9 7 17 Болонья 9 7 18 Верона 9 5 19 Кремонезе 9 3 20 Сампдорія 9 3

Наступний тур