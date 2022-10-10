Італія

"Стара синьйора" виграла лише один раз в останніх п'яти поєдинках.

Ювентус не розглядає варіант із відправкою у відставку головного тренера Массіміліано Алегрі після поразки від Мілана (0:2) в італійській Серії А. Про це повідомляє GFNI з посиланням на La Stampa.

Тим не менш, майбутнє італійського фахівця залишається під питанням через незадовільні результати. Ювентус виграв лише один раз в останніх п'яти матчах.

Свій наступний матч "стара синьйора" проведе в Лізі чемпіонів проти ізраїльського Маккабі-Хайфа. Гра відбудеться завтра, 11 жовтня, о 19:45 за київським часом.

Після дев'яти турів Ювентус набрав 13 очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці Серії А. У Лізі чемпіонів у команди з Туріна третє місце з трьома очками після трьох ігор.