Італія

Італійські гранди працюють над посиленням складу.

Півзахисник Атлетіко Родріго Де Пауль своїми якісними виступами привернув увагу кількох провідних клубів Італії.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, йдеться про Мілан та Ювентус, які стежили за ним ще в період виступів в Удінезе.

Стверджується, що іспанський клуб готовий вислухати пропозиції від 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше Ювентус вирішив, що відпустить Хуана Куадрадо і Алекса Сандро в кінці сезону.