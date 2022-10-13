Італійські гранди працюють над посиленням складу.
Родріго Де Пауль, getty images
13 жовтня 2022, 20:31
Півзахисник Атлетіко Родріго Де Пауль своїми якісними виступами привернув увагу кількох провідних клубів Італії.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, йдеться про Мілан та Ювентус, які стежили за ним ще в період виступів в Удінезе.
Стверджується, що іспанський клуб готовий вислухати пропозиції від 35 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше Ювентус вирішив, що відпустить Хуана Куадрадо і Алекса Сандро в кінці сезону.