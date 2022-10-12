Італія

Туринці не знають, ким замінити 55-річного алленаторе.

Відомий футбольний журналіст Ніколо Скіра повідомив нові деталі взаємовідносин між туринським Ювентусом та Массіміліано Аллегрі.

"Ювентус продовжує працювати з Аллегрі більше через відсутність альтернатив (посередниками були запропоновані Маурісіо Почеттіно та Пауло Соуза), ніж через переконання" — написав інсайдер.

Також Скіра повідомив, що через певні обставини Аллегрі може залишитися у Турині до кінця контракту у 2025 року, навіть враховуючи невдоволення деяких гравців і відсутність покращення гри.

Нагадаємо, у вівторок, 11 жовтня, "б'янконері" поступилися ізраїльському Маккабі з Хайфи у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Перед тим на вихідних Ювентус з ідентичним рахунком 0:2 програв Мілану у грі Серії А.

Наразі Ювентус Аллегрі посідає третє місце у групі ЛЧ і восьме місце у чемпіонаті Італії.