Італія

Французький захисник висловився про свою кар'єру.

Захисник Лечче Самуель Умтіті задоволений своїм теперешним плином кар'єри.

"Після мого досвіду в Барселоні мені були потрібні спокій і тиша. Лечче є найкращим рішенням, тому що це також ідеальне місто для життя, тут є ідеальні умови, щоб почати знову. Влітку були й інші можливості, але сьогодні я відчуваю, що можу підтвердити цей вибір.

Я прибув до Лечче з менталітетом стикатися з різними викликами щодня. На жаль, деякі фізичні проблеми змусили мене почати з нуля. Повернутися назад нелегко, але я вирішив переписати свою кар’єру в Лечче", — наводить слова Умтіті Football Italia.

Минулого сезону Умтіті провів лише один матч, у якому заробив одну жовту картку.

Нагадаємо, що Барселона буде в повному обсязі виплачувати зарплатню Умтіті під час оренди в Лечче.