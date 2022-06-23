Франция

Разом відзначаємо ювілей легенди.

Сьогодні, 23 червня, виповнюється 50 років Зінедіну Зідану. Людині, яка стала символом футболу для кількох поколінь шанувальників нашої улюбленої гри.

Ви ж знаєте, що цього могло не статися? У дитинстві француз алжирського походження плідно займався дзюдо і навіть має синій пояс, що у двух кроках від чорного. Не подобалося "Зізу" у японському бойовому мистецтві тільки те, що в індивідуальних видах спорту ти залишаєшся у самотності, і особливо це відчувається під час поразок.

Тож замість може й хорошого, але точно менш відомого світовому загалу дзюдоїста, ми отримали одного з найкращих гравців в історії футболу. І у цьому тексті ми згадаємо найкраще з кар'єри легендарного француза, чий епохальний шлях футболіста вже встиг перейти на не менш видовищну дорогу тренера.

Чемпіонат світу та Золотий м'яч, коли його давали не за прізвище "Мессі"

У 1998-му році вихованець Канна та екс-гравець Бордо став володарем Золотого м'яча. Так, у той рік Юве вдруге поспіль програв у фіналі Ліги чемпіонів, проте француз здобув командну перемогу з національною збірної. У фіналі "Зізу" зробив дубль у ворота бразильців. Ці м'ячи стали єдиними для нього на турнірі, який Зінедін і без результативних ударів провів на найвищому рівні.



У фінальному голосуванні французьский плеймейкер обігнав найближчого переслідувача Давора Шукера з розгромним відривом — 244 проти 68. На ще більшу кількість голосів він випередив бразильця Роналдо, який отримав 66 балів. Втім, зоряний час "Зубастика" ще був попереду.

Гол номер 1

Перемога у Лізі чемпіонів-2001/2002 стала першою та єдиною в ігровій кар'єрі Зінедіна Зідана. До Ювентусу з Бордо він перебрався влітку 1996-го, якраз після останньої на даний момент звитяги туринців у найпрестижнішому клубному турнірі континенту. Два наступні роки "бьянконері" вирішальні матчі програвали...

З Реалом все вийшло пречудово, а гол у фіналі проти леверкузенського Байєру сміливо можна назвати одним із найкращих м'ячів в історії футболу. І ви тільки послухайте, яка комбінація, які прізвища — Роберто Карлос подав, а Зінедін Зідан забив!

І як забив?! Невже хтось після цього назве ліву ногу "Зізу" "неробочою"?

Той легендарний м'яч став переможним — "галактікос" здобулу перемогу з рахунком 2:1. Ця гра не оминула й український слід, адже розпочалася з хвилини мовчання у пам'ять про Валерія Лобановського, який помер за два дні до того. А пройшла вона на так знайомому нам Хемпден Парку, що у Глазго.

Великі не йдуть без скандалу

Ні, навіть не так. Велика людина не стане великою, якщо в її кар'єрі не буде чорної плями. У випадку Зідана вона ще й окривавлена таємницею, бо ніхто не може відповісти на головне питання: що ж сталося?







Найпоширеніша версія: Марко Матерацці образив рідних "Зізу", і саме це призвело до легендарного удару головою в груди італійцю. А все ж так прекрасно починалося: саме з реалізованого пенальті Зідану почався фінальний матч Мундіалю-2006 проти Італії. І саме цей матч, програшний для французів, став останнім у кар'єрі "Зізу". І результативна дія (зі знаком "мінус") її трошки нелогічним, але доповнюючим картину підсумком.

Покоївка з Франківщини та любов француза до італійської кухні

Мало хто знає, але Зідана з Україною пов'язує не лише вміння забивати на "Хемпден Парк". Протягом довгих восьми років покоївкою родини Зінедіна була українка Леся Іванків, яка виїхала на заробітки до Мадриду у далекому 2000-му році, а по поверненню до Батьківщини очолила прикарпатьське село Побережжя.

Разом із батьками Зінедіна вона доглядала за його чотирьма дітьми. Зазначає, що улюбленою стравою великого футболіста була італійська паста. Ще він дуже цінував піцу, яку приїздив готувати його улюблений кухар.

Як ми бачимо, 5 років у Турині дійсно не пройшли дарма. І, мабуть, саме за цими смачнющими стравами в один прекрасний день помирилися Зідан та Матерацці.

Тренер-переможець

Зідан — це класичний приклад, коли з великого футболіста виходить успішний тренер. І приклад того, що футбольний інтелект на полі обов'язково має "вистрілити" на тренерській лаві. 4 січня 2016-го року він очолив мадридський Реал, з розмаху виграв три Ліги чемпіонів поспіль, і одразу після пам'ятного київського фіналу-2018 залишив Мадрид. Може й не місто, але точно клуб.





Залізний аргумент "із таким складом виграв би кожен" — не працює. Протягом світової історії сильні склади були у багатьох тренерів, проте перемога у трьох розіграшах ЛЧ поспіль — унікальне досягнення. Ніхто, підкреслюємо, ніхто більше цього не досягнув.

Можливо, Зідан не є "Гвардіолою", себто не несе у футбол нові тактичні родзинки і кардинально новаторську філософію. Він — тренер-переможець. І при цьому ніхто не скаже, що його Реал грав некрасиво.

Так, пізніше повернення віщувало лише (хоча для багатьох це є мрією) перемогу у Суперкубку Іспанії та Ла Лізі, проте тренерська кар'єра у 50 років тільки починається. І хтось її починає з 11-ти виграних трофеїв.

Смакуймо, пані та панове!

Ми вже дізналися, що Зінедін Зідан любить італійську кухню, а от його вподобання щодо десертів залишаються для нас загадкою. Нашим же десертом стане підбірка найвитонченіших дій та найкращих голів Майстра.

Віват, Зізу!