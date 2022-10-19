Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України на Football.ua.

У матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги лідер чемпіонату Дніпро-1 несподівано поділив очки з аутсайдером – Інгульцем. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Все почалося з компенсованого часу у першому таймі, коли у воротах гостей розписався Адамюк. Потім на 55 хвилині Смоляков зрівняв цифри на табло, а її за 11 хвилин він же оформив дубль. Проте дніпряни відігралися зусиллями Піхальонка, який забив через дві хвилини.

Огляд матчу

Дніпро-1 — Інгулець 2:2

Голи: Адамюк, 45+1, Піхальонок, 68 — Смоляков, 55, 66



Дніпро-1: Юрчук — Адамюк (Танчик, 70), Логінов (Назаренко, 59), Сваток, Амаш — Сарапій, Рубчинський (Громов, 59, Балулі, 80) — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко (Когут, 81) — Довбик.



Інгулець: Кучер — Сидоренко, Павлов, Ченбай, Саків — Кучеренко — Нагієв (Одарюк, 76), Кухарук, Клименко (Марусич, 85), Смоляков (Кравчук, 76) — Запорожець (Коробенко, 90+2).



Попередження: Ченбай, Кучер.