Україна

Максим Задерака поділився думками щодо матчу проти Олександрії.

Півзахисник Кривбасу Максим Задерака прокоментував поразку своєї команди у матчі восьмого туру УПЛ проти Олександрії (0:2).

"По-перше, є проблеми з реалізацією. Створюємо багато моментів, але поки нам важко забити. По-друге, виходить, недостатня концентрація, десь недогравали епізоди. Й це вилилось у два пропущених мʼячі.

Хочу вибачитись перед нашими вболівальниками. Ми стараємось й будемо по максимуму викладатись у подальшому, аби виправити становище. Наразі маємо нелегкий період.

Олександрія — рідна команда для мене, адже я сам олександрієць. Але на кожний матч я виходжу вмотивованим. Мені однаково: чи це Олександрія, чи це Минай, чи це Колос. Не можу сказати, що це була провальна гра. Але є велика кількість моментів, які ми не реалізовуємо, а потім нас карають", - наводить слова Задераки прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Кривбас.