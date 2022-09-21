Італія

Ківйор має багато варіантів для продовження кар'єри.

Польський центральний захисник Спеції Якуб Ківйор зацікавів цілу низку команд з топ-чемпіонатів, повідомляє відомий футбольний журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією інсайдера, 22-річний оборонець може перебратися до Мілану, Ювентусу, Роми, Вест Гему, Лестеру та Вільярреалу. Скаути цих клубів уважно стежать за поляком, проте Скіра заперечує досягнення домовленості між Ківйором та Міланом, яка з'явилася у пресі.

У цьому сезоні Якуб провів на полі всі 7 матчів "орлят" у Серії А, граючи по 90 хвилин. Контракт Ківйора зі Спецією діє до літа 2025 року.