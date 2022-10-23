Італія

У футболіста виявлено пошкодження підколінного сухожилля лівого стегна.

Півзахисник туринського Ювентуса Леандро Паредес отримав ушкодження на суботньому тренуванні. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За підсумками медичного обстеження у аргентинського футболіста виявлено пошкодження підколінного сухожилля лівого стегна. На відновлення футболісту потрібно близько 15 днів.

Нинішнього сезону Паредес провів 10 поєдинків, у яких віддав одну результативну передачу.

Найближчий матч Ювентус проведе у гостях проти португальської Бенфіки у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться 25 жовтня.