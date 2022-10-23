У футболіста виявлено пошкодження підколінного сухожилля лівого стегна.
Леандро Паредес, Getty Images
23 жовтня 2022, 13:15
Півзахисник туринського Ювентуса Леандро Паредес отримав ушкодження на суботньому тренуванні. Про це повідомляє прес-служба клубу.
За підсумками медичного обстеження у аргентинського футболіста виявлено пошкодження підколінного сухожилля лівого стегна. На відновлення футболісту потрібно близько 15 днів.
Нинішнього сезону Паредес провів 10 поєдинків, у яких віддав одну результативну передачу.
Найближчий матч Ювентус проведе у гостях проти португальської Бенфіки у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться 25 жовтня.