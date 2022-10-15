Італія

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У поєдинку десятого туру італійської Серії А Ювентус у гостях у дербі мінімально обіграв Торіно (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на 75 хвилині, а його автором став Влахович.

Для "старої синьйори" це була лише четверта перемога після десяти матчів, а для Торіно — п'ята поразка.

Огляд матчу

Торіно — Ювентус 0:1

Гол: Влахович, 75.

Торіно: Мілінковіч-Савич — Джіджі (Зіма, 79), Схурс, Родрігес, Айна (Сінго, 79), Лазаро — Лукич, Лінетті (Карамо, 79), Влашич — Міранчук, Радонич (Пеллегрі, 70).

Ювентус: Щесни — Сандро, Бремер (Бонуччі, 52), Даніло, Костич, Куадрадо — Рабьо, Локателлі, Маккенні — Кін (Мілік, 73), Влахович (Паредес, 90).

Попередження: Лінетті.

Джерело: MEGOGO