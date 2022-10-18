Італія

В Італії вручили індивідуальні нагороди.

Поблизу Мілану відбулася Gran Galà Calcio Serie A — церемонія нагородження найкращих за підсумками минулого сезону чемпіонату Італії

Так, у номінації алленаторе переміг головний тренер Мілана Стефан Піолі, який привів "россонері" до першого за 11 років чемпіонського титулу.

Зазначимо, що для 56-річного тренера цьогорічне Скудетто стало дебютним у тренерській кар'єрі.

У свої чергу гравцем сезону було визнано вінгера чемпіонської команди Рафаеля Леау. У минулому чемпіонаті "міланський" португалець провів 34 матчі, забив 11 м'ячів та віддав 10 гольових передач.

Що логічно, Мілан також визнаний командою сезону.

Нагороду найкращого арбітра чемпіонату отримав Даніеле Орсато. Футболістка року — італійка Ліза Боаттін з туринського Ювентуса.