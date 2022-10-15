Відбувся стартовий матч десятого туру Серії А.
Емполі - Монца, Getty Images
15 жовтня 2022, 17:57
У стартовому матчі десятого туру італійської Серії А Емполі на своєму полі здобув мінімальну перемогу над Монцею.
Єдиний та переможний гол був забитий на 11 хвилині зустрічі, а його автором став Ніколас Хаас.
Після десяти ігор Емполі набрав 11 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці Серії А, а у Монци 10 балів та 13 рядок.
Емполі — Монца 1:0
Гол: Хаас, 11.
Емполі: Вікаріо — Парізі, Луперто, Де Вінтер, Стоянович (Ебуехі, 62) — Бандінеллі (Фацціні, 80), Хендерсон (Марін, 79), Хаас — Бальданці (Байрамі, 62) — Дестро (Ламмерс, 70), Сатріано.
Монца: Ді Грегоріо — Кальдірола, Марі (Барберіс, 80), Марлон (Донаті, 46) — Аугустон, Сенсі, Ровелла, Куррія (Бірінделлі, 70) — Капрарі (Д'Алессандро, 60), Пессіна (Колпані, 59), Гюстк'єр.
Попередження: Стоянович, Дестро, Хендерсон, Де Вінтер, Марін — Сенсі, Марі, Кальдірола.
Вилучення: Ровелла, 90+5 (пряма червона).