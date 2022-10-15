Італія

Відбувся стартовий матч десятого туру Серії А.

У стартовому матчі десятого туру італійської Серії А Емполі на своєму полі здобув мінімальну перемогу над Монцею.

Єдиний та переможний гол був забитий на 11 хвилині зустрічі, а його автором став Ніколас Хаас.

Після десяти ігор Емполі набрав 11 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці Серії А, а у Монци 10 балів та 13 рядок.

Емполі — Монца 1:0

Гол: Хаас, 11.

Емполі: Вікаріо — Парізі, Луперто, Де Вінтер, Стоянович (Ебуехі, 62) — Бандінеллі (Фацціні, 80), Хендерсон (Марін, 79), Хаас — Бальданці (Байрамі, 62) — Дестро (Ламмерс, 70), Сатріано.

Монца: Ді Грегоріо — Кальдірола, Марі (Барберіс, 80), Марлон (Донаті, 46) — Аугустон, Сенсі, Ровелла, Куррія (Бірінделлі, 70) — Капрарі (Д'Алессандро, 60), Пессіна (Колпані, 59), Гюстк'єр.

Попередження: Стоянович, Дестро, Хендерсон, Де Вінтер, Марін — Сенсі, Марі, Кальдірола.

Вилучення: Ровелла, 90+5 (пряма червона).