Ліга конференцій

Тепер дніпряни у ТОП-200.

Перемога над Аполлоном (1:0) дозволила Дніпру-1 стрибнути у клубному рейтингу УЄФА одразу на 40 сходинок угору – з 223 на 183 місце. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

До цього матчу рейтинг Дніпра-1 дорівнювався клубному рейтингу України – 5,660 (стільки балів залишається у Колоса, Десни, Олександрії і Маріуполя), адже у Дніпра-1 було лише 5 набраних очок. Але після перемоги над Аполлоном у Дніпра-1 стало вже 7 очок (три перемоги й одна нічия) і тепер команда вирвалась з рейтингу країни й починають збирати очки для себе.

За 1 місце у групі Ліги конференцій клуб може отримати додаткові 2 бали, а за друге, яке вже і забезпечили собі спортклубівці, – 1 бал. Крім того, учасникі групового раунду Ліги Конференцій гарантовано отримають до свого рейтингу 2,5 бали, незалежно від набраних очок. Таким чином, рейтинг Дніпра-1 вже зараз фактично складає 10,500 балів. Клуби з таким рейтингом зараз займають 129-131 місця.

Раніше ми писали, що Піхальонок посів четверте місце у голосуванні за найкращий гол 5-го туру Ліги конференцій.