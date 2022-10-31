Італія

Міланці активно слідкують за гравцем в останні тижні.

Міланський Інтер та амстердамський Аякс виявили інтерес до 18-річного захисника уругвайського Дефенсора Алана Маттуро. Про це повідомив авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра.

"Інтер і Аякс цікавляться молодим центральним захисником Дефенсора Аланом Матурро (2004 р.н.). У нього є пункт про клаусулу за 6 мільйонів євро. Заступник спортивного директора Інтера Даріо Баччін спостерігав за гравцем в останні тижні" — підсумував інсайдер.

Відзначимо, що всього на дорослому рівні Маттуро провів 24 матчі, забив 2 м'ячі та віддав 2 гольові передачі.

Нагадаємо, аргентинський нападник Інтер Лаутаро Мартінес може перебратися до АПЛ.