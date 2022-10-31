Туринці потребують посилення лінії захисту.
АЛЬВАРО ОДРІОСОЛА, GETTY IMAGES
31 жовтня 2022, 21:40
Туринський Ювентус не найкраще проводить поточний сезон, а тому вже розглядає варіанти посилення складу взимку.
Як повідомляє видання Tuttomercato, туринці підготували пропозицію по оренді захисника Реала Альваро Одріосоли з опцією викупу за 15 млн євро. "Бьянконеррі" спробують орендувати іспанця в зимове трансферне вікно.
Зазначимо, що минулого сезону іспанський захисник виступав за Фіорентину і провів 27 матчів, у яких відзначився голом та результативною передачею.
Нагадаємо, що раніше Альваро Одріосола роздавав поради Кіліану Мбаппе щодо того, чи покидати тому ПСЖ.