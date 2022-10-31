Україна

Гравця Динамо визнано найкращим в черговому турі чемпіонату України.

Українська Прем’єр-Ліга визначила найяскравішого футболіста 10-го туру VBET Ліги.

За підсумком голосування перемогу здобули півзахисник Динамо Віталій Буяльський. Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ. До експертної ради, які вибирали гравця туру, увійшли: Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Нагадаємо, в 10-му турі Динамо переграло Кривбас з рахунком 3:1. Віталій Буяльський відзначився дублем.

Відео голів та огляд матчу між Динамо та Кривбасом дивіться на Football.ua.