Україна

Підсумки матчу УПЛ від коуча Вереса Юрія Вірта.

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт прокоментував гру команди у поєдинку з ковалівським Колосом (0:2).

- Це була хороша бойова гра. Проти хорошого суперника. У футболі найголовніше — результат. Сьогодні ми його не досягли. Хоча, ми продемонстрували хороший футбол, мали гольові моменти. На жаль, ми їх не реалізували. Десь, вдача відвернулася від нас. Стійка, поперечина... І суперник нас покарав. За першої ж нагоди.

В епізоді з першим голом не дограли наші захисники. Дали легко забити. Другий гол став наслідком стандарту. Це наша біда — пропускаємо після стандартів.

Гра хороша, але у футболі найголовніше — результат. Тому намагатимемося виправляти ці помилки. І хотілося б кращого відсотка реалізації, — цитує тренера офіційний сайт клубу.

Колос — Верес 2:0 Відео голів та огляд матчу.