ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Роберто Манчіні все ще має шанси потрапити на Мундіаль.

Туніс може бути виключений з Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться наступного місяця в Катарі, якщо уряд країни втрутиться у футбольні справи.

Через це, місце на головному футбольному турнірі може отримати збірна Італії, повідомляє видання Le Parisien.

Це стане можливим через те, що Італія має найвище місце в рейтингу збірних ФІФА серед тих команд, що не кваліфікувались.

Зазначимо, що наступного місяця Туніс повинен зустрітися з володарями Кубка світу Францією, Данією та Австралією в групі D у Катарі.