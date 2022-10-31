Команда Роберто Манчіні все ще має шанси потрапити на Мундіаль.
Туніс може бути виключений з Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться наступного місяця в Катарі, якщо уряд країни втрутиться у футбольні справи.
Через це, місце на головному футбольному турнірі може отримати збірна Італії, повідомляє видання Le Parisien.
Це стане можливим через те, що Італія має найвище місце в рейтингу збірних ФІФА серед тих команд, що не кваліфікувались.
Зазначимо, що наступного місяця Туніс повинен зустрітися з володарями Кубка світу Францією, Данією та Австралією в групі D у Катарі.