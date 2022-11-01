Італія

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу Серії А 31 жовтня 2022, 21:45.

У завершальному матчі 12 туру італійської Серії А Монца на власному полі приймала Болонью. Команда Рафаелле Палладіно зуміла відкрити рахунок у матчі, проте колектив Тьяго Мотти святкував вольову перемогу — 1:2.

Відзначимо, що для "б'янкороссі" це вже третє поразка поспіль у рамках Серії А. Для "россоблу" — друга поспіль перемога.

До вашої уваги відео голів матчу Монца — Болонья у дванадцятому турі УПЛ-2022/23:

Монца — Болонья — 1:2

Голи: Петанья, 57, пен — Фергюсон, 60, Орсоліні, 73