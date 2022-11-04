Останнім місцем роботи фахівця залишається Дженоа.
Андрій Шевченко, Getty Images
04 листопада 2022, 13:10
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко отримав пропозицію очолити Козенцу. Про це повідомляє Telenord.
За інформацією джерела, український фахівець не захотів працювати у другому дивізіоні Італії та відповів відмовою.
Замість українця Козенцу очолив Вільям Віалі. В даний час клуб посідає 16 місце в турнірній таблиці Серії В.
Нагадаємо, Шевченко залишається без роботи відколи покинув Дженоа в січні цього року.