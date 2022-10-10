Україна

Андрій Шевченко поділився своїми думками щодо чергового удару з боку армії рф.

Сьогодні вранці, 10 жовтня, росія здійснила масовий ракетний обстріл території України.

Від ударів терористів постраждали багато міст України. За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, агресором було випущено понад 80 ракет, з яких половину було збито ППО.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував черговий військовий злочин з боку рф.

"80 ракет та 12 дронів-камікадзе випустила сьогодні росія по нашій рідній землі. Київ, Харків, Запоріжжя, Чернігів, Суми, Кривий Ріг, Дніпро…

Я зустрів цей обстріл в потязі, який зупинився посеред поля. І ці декілька годин були вічністю.

Я хочу сказати одне. Жодні ракети, обстріли чи атаки, не зламають українців. У нас можна відібрати будинки та цілі вулиці, але неможливо забрати гідність, сміливість та прагнення свободи. Ми будемо захищати Україну. Ми будемо співати під обстрілами, як робили це сьогодні кияни в метро. Ми будемо битися, поки не переможемо.

У цей дуже важкий день, ми дякуємо кожному із вас, хто розділяє з нами цей шлях. Щоб ви не відчули сьогодні: співпричетність, любов і співчуття до України, або розпач, гнів і лють до наших ворогів — перетворіть ваші емоції на благодійні пожертви. Нехай вони стануть ще одним кроком до нашої спільної перемоги", - написав Шевченко в Instagram.

Раніше київське Динамо прокоментувало сьогоднішні обстріли з боку агресора.