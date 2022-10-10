Андрій Шевченко поділився своїми думками щодо чергового удару з боку армії рф.
АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО
10 жовтня 2022, 16:59
Сьогодні вранці, 10 жовтня, росія здійснила масовий ракетний обстріл території України.
Від ударів терористів постраждали багато міст України. За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, агресором було випущено понад 80 ракет, з яких половину було збито ППО.
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував черговий військовий злочин з боку рф.
"80 ракет та 12 дронів-камікадзе випустила сьогодні росія по нашій рідній землі. Київ, Харків, Запоріжжя, Чернігів, Суми, Кривий Ріг, Дніпро…
Я зустрів цей обстріл в потязі, який зупинився посеред поля. І ці декілька годин були вічністю.
Я хочу сказати одне. Жодні ракети, обстріли чи атаки, не зламають українців. У нас можна відібрати будинки та цілі вулиці, але неможливо забрати гідність, сміливість та прагнення свободи. Ми будемо захищати Україну. Ми будемо співати під обстрілами, як робили це сьогодні кияни в метро. Ми будемо битися, поки не переможемо.
У цей дуже важкий день, ми дякуємо кожному із вас, хто розділяє з нами цей шлях. Щоб ви не відчули сьогодні: співпричетність, любов і співчуття до України, або розпач, гнів і лють до наших ворогів — перетворіть ваші емоції на благодійні пожертви. Нехай вони стануть ще одним кроком до нашої спільної перемоги", - написав Шевченко в Instagram.
Раніше київське Динамо прокоментувало сьогоднішні обстріли з боку агресора.