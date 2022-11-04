Італія

Португалець залишиться в Римі ще на 3 роки.

Португальський фахівець Жозе Моурінью найближчим часом може продовжити контракт з Ромою, повідомляє TuttoMercatoWeb.

Президент клубу Ден Фрідкін виступає за те, щоб його клуб якнайшвидше продовжив контракт з португальцем, адже вважає, що він започаткував майбутнє команди та здатний досягти найвищих цілей, які перед ним ставить керівництво. Чинна угода Жозе розрахована до 2024 року, проте римляни хочуть продовжити контракт до 2025-го.

Нагадаємо, минулого сезону Моурінью виграв Лігу конференцій, а в цій кампанії "вовки" гарантували собі участь в плей-оф Ліги Європи. Вчора вони впевнено здолали Лудогорець.